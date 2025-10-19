Casper Ruud était dans la zone, comme l’on dit, en finale de l’ATP 250 de Stockholm ce dimanche.
Tout simplement impressionnant et injouable face au malheureux Ugo Humbert, le Norvégien, qui a seulement concédé trois petits points sur 39 derrière son service, n’a laissé aucune chance au Français : 6–2, 6–3, en 1h05.
Toujours aussi classe et humble, le 12e joueur mondial a tenu à s’excuser avec une pointe d’humour envers son adversaire lors de l’interview d’après match sur le court.
« Sorry about today … I think I played the best match of the year against you. » 😅 #BNPParibasNordicOpen pic.twitter.com/mg4DcWGe9H— Tennis Channel (@TennisChannel) October 19, 2025
« Tout d’abord, je voudrais féliciter Ugo pour sa belle semaine et désolé pour aujourd’hui (dimanche). Je pense avoir joué mon meilleur match de l’année contre toi, donc je suis vraiment désolé. Je suis très content mais désolé quand même, Ugo », a déclaré Casper Ruud, titré pour la 14e fois de sa carrière et la deuxième en 2025 après le Masters 1000 de Madrid.
