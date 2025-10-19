AccueilVidéosCasper Ruud à Humbert après l'avoir écrasé en finale : "Ugo, je...
Casper Ruud à Humbert après l’avoir écrasé en finale : « Ugo, je suis vrai­ment désolé. J’ai joué mon meilleur match de l’année contre toi. Je suis très content mais quand même désolé »

Casper Ruud était dans la zone, comme l’on dit, en finale de l’ATP 250 de Stockholm ce dimanche. 

Tout simple­ment impres­sion­nant et injouable face au malheu­reux Ugo Humbert, le Norvégien, qui a seule­ment concédé trois petits points sur 39 derrière son service, n’a laissé aucune chance au Français : 6–2, 6–3, en 1h05. 

Toujours aussi classe et humble, le 12e joueur mondial a tenu à s’ex­cuser avec une pointe d’hu­mour envers son adver­saire lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. 

« Tout d’abord, je voudrais féli­citer Ugo pour sa belle semaine et désolé pour aujourd’hui (dimanche). Je pense avoir joué mon meilleur match de l’année contre toi, donc je suis vrai­ment désolé. Je suis très content mais désolé quand même, Ugo », a déclaré Casper Ruud, titré pour la 14e fois de sa carrière et la deuxième en 2025 après le Masters 1000 de Madrid. 

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 16:27

