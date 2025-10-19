Casper Ruud était dans la zone, comme l’on dit, en finale de l’ATP 250 de Stockholm ce dimanche.

Tout simple­ment impres­sion­nant et injouable face au malheu­reux Ugo Humbert, le Norvégien, qui a seule­ment concédé trois petits points sur 39 derrière son service, n’a laissé aucune chance au Français : 6–2, 6–3, en 1h05.

Toujours aussi classe et humble, le 12e joueur mondial a tenu à s’ex­cuser avec une pointe d’hu­mour envers son adver­saire lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

« Sorry about today … I think I played the best match of the year against you. » 😅 #BNPParibasNordicOpen pic.twitter.com/mg4DcWGe9H — Tennis Channel (@TennisChannel) October 19, 2025

« Tout d’abord, je voudrais féli­citer Ugo pour sa belle semaine et désolé pour aujourd’hui (dimanche). Je pense avoir joué mon meilleur match de l’année contre toi, donc je suis vrai­ment désolé. Je suis très content mais désolé quand même, Ugo », a déclaré Casper Ruud, titré pour la 14e fois de sa carrière et la deuxième en 2025 après le Masters 1000 de Madrid.