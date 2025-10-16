AccueilATPATP - StockholmHolger Rune répond franchement à ses "haters" : "Si vouloir gagner et...
ATP - Stockholm

Holger Rune répond fran­che­ment à ses « haters » : « Si vouloir gagner et avoir du feu en moi fait de moi un mauvais garçon, d’ac­cord. Mais je ne le vois pas comme ça »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

568

Tête de série numéro 1 de l’ATP 250 de Stockholm sur lequel il sera opposé ce jeudi à Marton Fucsovics pour son entrée en lice, Holger Rune s’est exprimé confé­rence de presse au sujet des critiques liées à son compor­te­ment sur le court. 

« Si vouloir gagner et avoir du feu en moi fait de moi un mauvais garçon, d’accord. Mais je ne le vois pas comme ça. Je me vois comme un joueur qui veut vrai­ment gagner, qui fait tout ce qu’il faut, même si cela signifie laisser sortir sa frus­tra­tion. À Shanghai, je ne vais pas parler pour les autres, mais je n’étais pas le seul à me comporter comme ça. »

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 08:40

Article précédent
Après une défaite en 59 minutes, Zverev bat des records de taux d’horaire !
Article suivant
Carlos Alcaraz : « Nadal méri­tait la raquette en or, mais pas moi pour le moment, c’est quelque chose que mérite très peu de gens »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.