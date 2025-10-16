Tête de série numéro 1 de l’ATP 250 de Stockholm sur lequel il sera opposé ce jeudi à Marton Fucsovics pour son entrée en lice, Holger Rune s’est exprimé confé­rence de presse au sujet des critiques liées à son compor­te­ment sur le court.

« Si vouloir gagner et avoir du feu en moi fait de moi un mauvais garçon, d’accord. Mais je ne le vois pas comme ça. Je me vois comme un joueur qui veut vrai­ment gagner, qui fait tout ce qu’il faut, même si cela signifie laisser sortir sa frus­tra­tion. À Shanghai, je ne vais pas parler pour les autres, mais je n’étais pas le seul à me comporter comme ça. »