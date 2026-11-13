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La sage déci­sion de Rune, un an après sa rupture totale du tendon d’Achille : « Je ne veux pas prendre de risque »

Par
Baptiste Mulatier
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Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille en octobre 2025 à Stockholm, Holger Rune a déclaré forfait un an plus tard dans ce même tournoi, avant son quart de finale contre Taylor Fritz.

Revenu en septembre dernier de sa grave bles­sure, le Danois a joué la carte de la prudence après deux victoires cette semaine (contre Zizou Bergs et Miomir Kecmanovic).

« Je me suis légè­re­ment blessé aux ischio‐jambiers et je ne veux pas prendre de risque. Je veux commencer la nouvelle saison en pleine forme. À très bientôt et merci pour tout votre soutien », a expliqué l’ex-4e mondial.

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 10:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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