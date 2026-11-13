Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille en octobre 2025 à Stockholm, Holger Rune a déclaré forfait un an plus tard dans ce même tournoi, avant son quart de finale contre Taylor Fritz.
Revenu en septembre dernier de sa grave blessure, le Danois a joué la carte de la prudence après deux victoires cette semaine (contre Zizou Bergs et Miomir Kecmanovic).
« Je me suis légèrement blessé aux ischio‐jambiers et je ne veux pas prendre de risque. Je veux commencer la nouvelle saison en pleine forme. À très bientôt et merci pour tout votre soutien », a expliqué l’ex-4e mondial.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.