Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille en octobre 2025 à Stockholm, Holger Rune a déclaré forfait un an plus tard dans ce même tournoi, avant son quart de finale contre Taylor Fritz.

Revenu en septembre dernier de sa grave bles­sure, le Danois a joué la carte de la prudence après deux victoires cette semaine (contre Zizou Bergs et Miomir Kecmanovic).

Holger Rune on his with­drawal from Stockholm QF vs Fritz :



“Hi all. I had a small injury in my hamstring yesterday and I don’t want to take any risks by playing today. I want to start the new season healthy. See you all soon and thank you for all your support.” https://t.co/30kECQYlXs — edgeAI (@edgeAIapp) November 12, 2026

« Je me suis légè­re­ment blessé aux ischio‐jambiers et je ne veux pas prendre de risque. Je veux commencer la nouvelle saison en pleine forme. À très bientôt et merci pour tout votre soutien », a expliqué l’ex-4e mondial.