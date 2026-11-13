Lorenzo Musetti rattrape le temps perdu lors de cette fin de saison.
Éloigné des courts pendant une bonne partie de l’année, l’Italien enchaîne les prestations solides depuis quelques semaines. Depuis le début du tournoi de Lyon où il a remporté le titre, l’actuel 26e joueur mondial a remporté 10 matchs sur 12 dont le dernier ce jeudi contre Ugo Humbert après un joli duel de 2h30 de jeu, en quarts de finale de l’ATP 250 de Stockholm.
Interrogé sur le court après son succès (7−6, 3–6, 6–4), Lorenzo n’a pas manqué d’évoquer le haut niveau de jeu développé par son adversaire français.
« C’était un match très difficile. Nous avons tous les deux bien servi, donc ce n’était pas évident. La clé était de bien débuter après la fin du deuxième set. C’était une grosse bataille, très intense. Il a été très agressif et ne m’a pas laissé beaucoup de temps. Il m’a mis énormément de pression et a très bien servi. Il était donc difficile de trouver des solutions, ce qui me rend encore plus heureux d’avoir remporté ce match », a déclaré celui qui affrontera Taylor Fritz pour une place en finale.
Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 15:16