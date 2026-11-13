Lorenzo Musetti rattrape le temps perdu lors de cette fin de saison.

Éloigné des courts pendant une bonne partie de l’année, l’Italien enchaîne les pres­ta­tions solides depuis quelques semaines. Depuis le début du tournoi de Lyon où il a remporté le titre, l’ac­tuel 26e joueur mondial a remporté 10 matchs sur 12 dont le dernier ce jeudi contre Ugo Humbert après un joli duel de 2h30 de jeu, en quarts de finale de l’ATP 250 de Stockholm.

Interrogé sur le court après son succès (7−6, 3–6, 6–4), Lorenzo n’a pas manqué d’évo­quer le haut niveau de jeu déve­loppé par son adver­saire français.

« C’était un match très diffi­cile. Nous avons tous les deux bien servi, donc ce n’était pas évident. La clé était de bien débuter après la fin du deuxième set. C’était une grosse bataille, très intense. Il a été très agressif et ne m’a pas laissé beau­coup de temps. Il m’a mis énor­mé­ment de pres­sion et a très bien servi. Il était donc diffi­cile de trouver des solu­tions, ce qui me rend encore plus heureux d’avoir remporté ce match », a déclaré celui qui affron­tera Taylor Fritz pour une place en finale.