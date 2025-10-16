Lui aussi marqué par les conditions particulièrement difficiles lors de la tournée asiatique, Matteo Berrettini a poussé un petit coup de gueule lors de sa conférence de presse après sa victoire au premier tour de l’ATP 250 de Stockholm. Selon l’Italien, l’ATP doit s’aligner sur la règle des Grands Chelems concernant la chaleur.
« Pendant la tournée asiatique, j’ai connu des conditions que je n’avais jamais connues auparavant. Il faisait plus chaud à Hangzhou qu’à Shanghai, mais le tournoi était plus petit, donc personne ne s’en est rendu compte. Les premiers jours ont été si chauds qu’on n’en revenait pas. Heureusement, il y avait un toit et il a beaucoup plu. Lorsque les conditions sont aussi extrêmes, l’ATP doit faire comme pour les Grands Chelems : introduire une règle de chaleur ou une mesure similaire. Nous ne voulons pas que les joueurs se blessent ou rencontrent ces difficultés. Au final, la santé prime, mais aussi le spectacle : si les joueurs ne se sentent pas bien, ils déclarent forfait. Nous ne voulons pas cela. La plupart des gens ne réalisent même pas à quel point il peut être différent de jouer le même tournoi avec seulement 5 degrés de moins ou de plus. »
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 17:15