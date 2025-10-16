Lui aussi marqué par les condi­tions parti­cu­liè­re­ment diffi­ciles lors de la tournée asia­tique, Matteo Berrettini a poussé un petit coup de gueule lors de sa confé­rence de presse après sa victoire au premier tour de l’ATP 250 de Stockholm. Selon l’Italien, l’ATP doit s’ali­gner sur la règle des Grands Chelems concer­nant la chaleur.

« Pendant la tournée asia­tique, j’ai connu des condi­tions que je n’avais jamais connues aupa­ra­vant. Il faisait plus chaud à Hangzhou qu’à Shanghai, mais le tournoi était plus petit, donc personne ne s’en est rendu compte. Les premiers jours ont été si chauds qu’on n’en reve­nait pas. Heureusement, il y avait un toit et il a beau­coup plu. Lorsque les condi­tions sont aussi extrêmes, l’ATP doit faire comme pour les Grands Chelems : intro­duire une règle de chaleur ou une mesure simi­laire. Nous ne voulons pas que les joueurs se blessent ou rencontrent ces diffi­cultés. Au final, la santé prime, mais aussi le spec­tacle : si les joueurs ne se sentent pas bien, ils déclarent forfait. Nous ne voulons pas cela. La plupart des gens ne réalisent même pas à quel point il peut être diffé­rent de jouer le même tournoi avec seule­ment 5 degrés de moins ou de plus. »