De retour cette semaine à l’occasion de l’ATP 250 de Stockholm, plus d’un mois et demi après son dernier match offi­ciel disputé au deuxième tour de l’US Open (défaite en quatre sets face à Rublev), Gaël Monfils est arrivé très tôt en Suède pour se préparer.

Après sa victoire un peu labo­rieuse mais impor­tante au premier tour contre Marton Fucsovics, le Français a raconté briè­ve­ment cette semaine de prépa­ra­tion avec sa famille à ses côtés.

« Il fait très froid ici. Ma fille est tombée malade le premier jour. Mais j’ai passé dix jours agréables avec ma famille, ma femme et ma fille. Cela fait dix jours main­te­nant, je me sens comme un local. Je me sens bien. Je me déplace bien. Maintenant, il faut y croire. J’espère vous offrir de bons matchs cette semaine », a déclaré Gaël, qui a récem­ment fêté avec Elina Svitolina le premier anni­ver­saire de leur fille, Skaï.

Gael Monfils after beating Fucsovics in Stockholm :



“I spent a fun 10 days with my family, My wife & daughter. It’s very cold here. My daughter got sick the first day. It’s been ten days now, I feel like a local. I feel great. I move good. Now I need to execute in the matches &… pic.twitter.com/gCbM2WYo2a