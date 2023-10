Qualifié pour les quarts de finale où il affron­tera son ami Adrian Mannarino, la « Monf » a livré ses impres­sions chez nos confrères de l’Equipe. Venu en Suède très tôt, le Tricolore a surtout une nouvelle expé­rience avec sa fille.

« C’était la première fois que ma fille prenait l’avion, alors que, jusqu’à présent, nous avions toujours voyage en train ou en voiture avec elle. Elle découvre et ça fait plaisir d’être avec elle pour ça. Tout est diffé­rent. Le matin, je suis avec elle, on joue. Et puis je fais mon réveil muscu­laire pour préparer ma journée. Des trucs que tu n’ima­gines pas quand tu as vingt piges. Surtout je ne voulais pas rater son anniversaire »