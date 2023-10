De retour d’une pause de quelques semaines, Gaël Monfils continue sur sa lancée de la tournée américaine.

Déjà tombeur de Marton Fucsovics et Filip Misolic, le Français a égale­ment battu son compa­triote Adrian Mannarino vendredi pour devenir le plus vieux joueur à se quali­fier dans le dernier carré de l’ATP 250 de Stockholm.

« C’est super. Tout le monde là‐bas (il monte son clan, ndlr)… Mon entraî­neur et ma femme vous diront qu’on fera de même l’année prochaine, pas de souci », a déclaré en souriant le Français de 37 ans.

Monfils after beco­ming oldest semi­fi­na­list ever in Stockholm



“You are the oldest semi­fi­na­list in the history of this tour­na­ment.”



Gael : “That’s great. Everyone over there.. My coach, my wife, they will tell you we will back it up next year, no worries.” 😂 pic.twitter.com/iCzT6pXuxd