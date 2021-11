Qualifié pour les quarts de finale en Suède après une très belle victoire sur le 10e joueur mondial Jannik Sinner, Andy Murray s’est ensuite exprimé au micro d’Eurosport sur ce succès très impor­tant dans son processus de retour au sommet.

« Ces dernières semaines, j’ai dit à plusieurs reprises que tôt ou tard, une victoire arri­ve­rait qui pour­rait tout changer. Je ne sais pas si ce sera cette fois‐ci ou au début de la prochaine saison, mais je vais conti­nuer à travailler pour cela. Aujourd’hui (mercredi) a été la meilleure victoire de la saison pour moi et je veux prolonger ce senti­ment. J’ai joué beau­coup de matchs cette année contre des gars du top 15, et si j’en ai gagné quelques‐uns, j’ai l’im­pres­sion d’en avoir perdu trop. Je veux me concen­trer sur ce tournoi, je suis en quarts et j’ai l’in­ten­tion de continuer. »