Vainqueur dans la salle mythique de Stockholm lors de son premier tour face à Bojo, le Suisse devient le plus « vieux » joueur de tous les temps à gagner un match en Suède juste après un certain Jimmy Connors.

À la recherche d’un nouveau titre avant la fin de sa carrière, Stan Wawrinka fait son retour à Stockholm, 12 ans après, en élimi­nant Borna Gojo (7−5, 6–4) au premier tour.🇨🇭🔙



À 38 ans, il devient le joueur le plus âgé à remporter un match ici depuis Jimmy Connors en 1991.

Cette statis­tique qui confirme la longé­vité du Suisse qui s’est imposé à 38 ans un rythme assez dense durant cette saison 2023 comme il l’a expliqué après sa victoire.

« Cela a été une bonne année en général. J’ai joué beau­coup de tour­nois, commen­çant à gagner plus de matchs en 2ème partie de saison. En général, je pense que je joue bien. Je dois conti­nuer à me dépasser dans les matches pour essayer d’ob­tenir plus de victoires. J’espère que je pourrai conti­nuer cette semaine et aussi sur cette fin de saison »