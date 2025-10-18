La saison et même la carrière d’Holger Rune vient peut‐être de prendre un nouveau tournant en ce samedi 18 octobre 2025.
Alors qu’il réalisait un match pour le moins solide face au Français, Ugo Humbert, en demi‐finale de l’ATP 250 de Stockholm (6−4, 2–2), Holger Rune a possiblement été victime d’une grave blessure au niveau du tendon d’Achille, lors du quatrième jeu du deuxième set.
Sickening scenes in Stockholm.— José Morgado (@josemorgado) October 18, 2025
Hope it’s not the worst case scenario.
Injuries suck. pic.twitter.com/JhqsDMmCRp
Après un mouvement pourtant anodin, le Danois s’est tout de suite mis à boiter en se tenant la jambe gauche au niveau de la cheville avant de déclarer à son clan qu’il avait entendu un claquement dans son tendon d’Achille.
En larmes et contraint à l’abandon, l’actuel 11e joueur mondial va rapidement passer des examens afin d’en savoir plus sur ce terrible coup du sort. Et ça ne sent pas très bon…
Holger Rune crying, tells the physio that he heard his achilles tendon pop.— José Morgado (@josemorgado) October 18, 2025
His team almost in tears as well.
Horrendous scenes. pic.twitter.com/SpZWFGT6Kg
Une situation qui profite en tout cas à Ugo Humbert qui disputera ce dimanche la 10e finale de sa carrière sur le circuit principal, la deuxième en 2025 après son titre à Marseille en février dernier.
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 16:27