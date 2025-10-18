La saison et même la carrière d’Holger Rune vient peut‐être de prendre un nouveau tour­nant en ce samedi 18 octobre 2025.

Alors qu’il réali­sait un match pour le moins solide face au Français, Ugo Humbert, en demi‐finale de l’ATP 250 de Stockholm (6−4, 2–2), Holger Rune a possi­ble­ment été victime d’une grave bles­sure au niveau du tendon d’Achille, lors du quatrième jeu du deuxième set.

Après un mouve­ment pour­tant anodin, le Danois s’est tout de suite mis à boiter en se tenant la jambe gauche au niveau de la cheville avant de déclarer à son clan qu’il avait entendu un claque­ment dans son tendon d’Achille.

En larmes et contraint à l’abandon, l’ac­tuel 11e joueur mondial va rapi­de­ment passer des examens afin d’en savoir plus sur ce terrible coup du sort. Et ça ne sent pas très bon…

Une situa­tion qui profite en tout cas à Ugo Humbert qui dispu­tera ce dimanche la 10e finale de sa carrière sur le circuit prin­cipal, la deuxième en 2025 après son titre à Marseille en février dernier.