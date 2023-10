Vainqueur d’un seul match depuis le 10 juillet dernier, contre Felix Auger‐Aliassime au premier tour de l’ATP 500 de Pékin fin septembre, Holger Rune a encore été battu cette semaine, sur l’ATP 250 de Stockholm par Miomir Kecmanovic : 6–7(3), 2–6, en 1h44 de jeu.

Dans des propos accordés à TV2 Sport, le 6e mondial, à la recherche de solu­tions, a raconté sa semaine d’en­traî­ne­ment à Monte‐Carlo avec Boris Becker.

« C’était une très bonne semaine d’en­traî­ne­ment. Je connais Boris depuis long­temps. Il suit beau­coup le tennis en général et il m’a écrit plusieurs fois. Lorsque j’étais un peu plus jeune, il m’avait déjà donné quelques conseils et astuces. Il m’a montré qu’il me soute­nait. La grande diffé­rence, c’est qu’il peut ressentir ce que je ressens. Il ne peut pas se contenter de dire ce qu’il pense que je ressens, mais il peut le sentir parce qu’il a été lui‐même dans ces situa­tions. C’est donc une sensa­tion et un senti­ment diffé­rents. C’est vrai­ment une bonne chose d’avoir quel­qu’un expé­ri­menté lui‐même ces situations. »

Reste à savoir désor­mais quelle sera la nature de la colla­bo­ra­tion entre le phéno­mène danois et la légende allemande.