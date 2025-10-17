Alors que Roger Federer et Alexander Zverev ont récem­ment dénoncé l’uni­for­mi­sa­tion des surfaces et le ralen­tis­se­ment général de celles‐ci sur le circuit ATP, Holger Rune a donné son avis sur le sujet dans des propos relayés par Tennis Masterr.

« Je pense que cela tient davan­tage aux balles qu’aux courts eux‐mêmes. Quelque chose s’est passé après la Covid, je pense que le maté­riau a changé. J’ai discuté avec d’autres joueurs et d’an­ciens joueurs du fait que les balles se comportent diffé­rem­ment main­te­nant, qu’elles donnent une sensa­tion diffé­rente sur le court. Mais je ne pense pas que ce soit le cas partout. Ici [à Stockholm], je ne trouve pas que ce soit si rapide, Bâle la semaine prochaine est plus rapide, et Paris m’a semblé extrê­me­ment rapide l’année dernière. »