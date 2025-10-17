Alors que Roger Federer et Alexander Zverev ont récemment dénoncé l’uniformisation des surfaces et le ralentissement général de celles‐ci sur le circuit ATP, Holger Rune a donné son avis sur le sujet dans des propos relayés par Tennis Masterr.
« Je pense que cela tient davantage aux balles qu’aux courts eux‐mêmes. Quelque chose s’est passé après la Covid, je pense que le matériau a changé. J’ai discuté avec d’autres joueurs et d’anciens joueurs du fait que les balles se comportent différemment maintenant, qu’elles donnent une sensation différente sur le court. Mais je ne pense pas que ce soit le cas partout. Ici [à Stockholm], je ne trouve pas que ce soit si rapide, Bâle la semaine prochaine est plus rapide, et Paris m’a semblé extrêmement rapide l’année dernière. »
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 10:59