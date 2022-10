Holger Rune a été impres­sion­nant en finale face à Stefanos Tsitispas. Une victoire en deux manches 6–4, 6–4, syno­nyme d’un deuxième titre sur le circuit après celui de Munich acquis sur terre battue.

Agé de 19 ans, le Danois se posi­tionne juste derrière Alcaraz et Sinner.

D’ailleurs ce lundi, il est 25ème le meilleur clas­se­ment de sa carrière.

Pour réussir une nouvelle fois à dominer Stefnaos, il a fina­le­ment mis en place la même tactique que lors de leur 8ème de finale à Roland‐Garros, à savoir ne pas le laisser respirer.

« Quand je me suis réveillé avant la finale, je me suis dit que ce n’était pas le moment de me sentir fatigué. J’ai vrai­ment recherché à être au maximum, à le presser car je sais que c’est la meilleure façon d’avoir une chance de le gêner et de le dominer »