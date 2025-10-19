AccueilATPATP - StockholmRuud sur la terrible blessure de Rune : "C'est vraiment dur à...
Ruud sur la terrible bles­sure de Rune : « C’est vrai­ment dur à entendre et extrê­me­ment malheu­reux. Ça a l’air vrai­ment grave… »

Baptiste Mulatier

Après sa victoire contre Denis Shapovalov (6−3, 6–4), syno­nyme de quali­fi­ca­tion pour l’ATP 250 de Stockholm, Casper Ruud a exprimé de la compas­sion pour Holger Rune, contraint à l’abandon face à Ugo Humbert dans l’autre demi‐finale et proba­ble­ment victime d’une déchi­rure du tendon d’Achille.

« C’est vrai­ment dur à entendre. Ça a l’air vrai­ment grave, et je sais qu’il doit passer des examens demain, mais j’ai aussi entendu dire qu’il avait entendu un bruit distinct, ce qui est vrai­ment mauvais signe. Ce genre de bles­sure est quelque chose qu’on ne peut vrai­ment pas contrôler, c’est donc extrê­me­ment malheu­reux. Le tennis est un sport brutal, et en tant que joueur, on ne veut pas manquer plusieurs mois. Il est encore très jeune, il a donc une longue carrière devant lui, j’es­père donc qu’il pourra revenir rapi­de­ment en force », a déclaré le 12e joueur mondial dans des propos relayés par Spil Perten.

En finale ce dimanche, Casper Ruud affron­tera donc le Français Ugo Humbert. 

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 10:09

