Après sa victoire contre Denis Shapovalov (6−3, 6–4), syno­nyme de quali­fi­ca­tion pour l’ATP 250 de Stockholm, Casper Ruud a exprimé de la compas­sion pour Holger Rune, contraint à l’abandon face à Ugo Humbert dans l’autre demi‐finale et proba­ble­ment victime d’une déchi­rure du tendon d’Achille.

« C’est vrai­ment dur à entendre. Ça a l’air vrai­ment grave, et je sais qu’il doit passer des examens demain, mais j’ai aussi entendu dire qu’il avait entendu un bruit distinct, ce qui est vrai­ment mauvais signe. Ce genre de bles­sure est quelque chose qu’on ne peut vrai­ment pas contrôler, c’est donc extrê­me­ment malheu­reux. Le tennis est un sport brutal, et en tant que joueur, on ne veut pas manquer plusieurs mois. Il est encore très jeune, il a donc une longue carrière devant lui, j’es­père donc qu’il pourra revenir rapi­de­ment en force », a déclaré le 12e joueur mondial dans des propos relayés par Spil Perten.

“We’re pushing our limits to the maximum at the moment. Holger was one of those who still had a chance to make it to the ATP Finals, so his limit was defi­ni­tely pushed too.



It’s very deman­ding when you go from tour­na­ment to tour­na­ment.”



Casper Ruud 🎤https://t.co/BBuzxsP7k8 — Nicholas Albek (@Nicholas_Albek) October 18, 2025

En finale ce dimanche, Casper Ruud affron­tera donc le Français Ugo Humbert.