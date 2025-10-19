Après sa victoire contre Denis Shapovalov (6−3, 6–4), synonyme de qualification pour l’ATP 250 de Stockholm, Casper Ruud a exprimé de la compassion pour Holger Rune, contraint à l’abandon face à Ugo Humbert dans l’autre demi‐finale et probablement victime d’une déchirure du tendon d’Achille.
« C’est vraiment dur à entendre. Ça a l’air vraiment grave, et je sais qu’il doit passer des examens demain, mais j’ai aussi entendu dire qu’il avait entendu un bruit distinct, ce qui est vraiment mauvais signe. Ce genre de blessure est quelque chose qu’on ne peut vraiment pas contrôler, c’est donc extrêmement malheureux. Le tennis est un sport brutal, et en tant que joueur, on ne veut pas manquer plusieurs mois. Il est encore très jeune, il a donc une longue carrière devant lui, j’espère donc qu’il pourra revenir rapidement en force », a déclaré le 12e joueur mondial dans des propos relayés par Spil Perten.
“We’re pushing our limits to the maximum at the moment. Holger was one of those who still had a chance to make it to the ATP Finals, so his limit was definitely pushed too.— Nicholas Albek (@Nicholas_Albek) October 18, 2025
It’s very demanding when you go from tournament to tournament.”
Casper Ruud 🎤https://t.co/BBuzxsP7k8
En finale ce dimanche, Casper Ruud affrontera donc le Français Ugo Humbert.
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 10:09