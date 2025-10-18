Opposé au local Elias Ymer en quarts de finale de l’ATP 250 de Stockholm, Denis Shapovalov s’est écharpé avec le public suédois avant de s’im­poser en trois sets : 6–4, 6–7(3), 6–1, en 2h38 de jeu.

Le 23e joueur mondial s’est plaint auprès de l’ar­bitre lors du deuxième set : « Il (un spec­ta­teur) me fait un doigt d’hon­neur ! Est‐ce que je peux faire un doigt d’hon­neur à tout le monde ? Alors pour­quoi est‐ce qu’il a le droit ? », a lâché le Canadien, remonté.

Denis Shapovalov was screa­ming at the Swedish crowd after being flipped off pic.twitter.com/Q4PCPs1X4y — Barstool Tennis (@StoolTennis) October 17, 2025

Shapovalov visera face à Casper Ruud ce samedi une troi­sième finale en 2025.