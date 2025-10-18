Opposé au local Elias Ymer en quarts de finale de l’ATP 250 de Stockholm, Denis Shapovalov s’est écharpé avec le public suédois avant de s’imposer en trois sets : 6–4, 6–7(3), 6–1, en 2h38 de jeu.
Le 23e joueur mondial s’est plaint auprès de l’arbitre lors du deuxième set : « Il (un spectateur) me fait un doigt d’honneur ! Est‐ce que je peux faire un doigt d’honneur à tout le monde ? Alors pourquoi est‐ce qu’il a le droit ? », a lâché le Canadien, remonté.
Denis Shapovalov was screaming at the Swedish crowd after being flipped off pic.twitter.com/Q4PCPs1X4y— Barstool Tennis (@StoolTennis) October 17, 2025
Shapovalov visera face à Casper Ruud ce samedi une troisième finale en 2025.
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 11:12