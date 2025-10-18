AccueilATPATP - StockholmShapovalov à l'arbitre : "Il m'a fait un doigt d'honneur ! Est-ce...
ATP - Stockholm

Shapovalov à l’ar­bitre : « Il m’a fait un doigt d’hon­neur ! Est‐ce que je peux un faire un aussi ? Alors pour­quoi est‐ce que lui a le droit ? »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Opposé au local Elias Ymer en quarts de finale de l’ATP 250 de Stockholm, Denis Shapovalov s’est écharpé avec le public suédois avant de s’im­poser en trois sets : 6–4, 6–7(3), 6–1, en 2h38 de jeu. 

Le 23e joueur mondial s’est plaint auprès de l’ar­bitre lors du deuxième set : « Il (un spec­ta­teur) me fait un doigt d’hon­neur ! Est‐ce que je peux faire un doigt d’hon­neur à tout le monde ? Alors pour­quoi est‐ce qu’il a le droit ? », a lâché le Canadien, remonté. 

Shapovalov visera face à Casper Ruud ce samedi une troi­sième finale en 2025. 

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 11:12

