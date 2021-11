Tenant du titre à Stockholm et battu par Tommy Paul en finale de cette édition 2021 après un joli duel en trois sets, Denis Shapovalov a accusé le coup en confé­rence de presse d’après match au point de déclarer forfait pour la Coupe Davis (du 25 novembre au 5 décembre) alors qu’il comp­tait pour­tant la jouer. Et ses expli­ca­tions sont large­ment recevables.

« Je ne jouerai pas la Coupe Davis. J’aime toujours jouer et repré­senter mon pays, mais j’ai besoin de repos pendant la saison morte. À travers une carrière, les prio­rités et les moti­va­tions changent. J’envisageais d’y parti­ciper jusqu’à cette semaine. Mais j’ai joué telle­ment de tennis cette saison. J’ai de la diffi­culté à me motiver. Je ne crois pas que la bonne chose à faire pour moi, en ce moment, soit de conti­nuer et d’aller jouer d’autres tournois. »