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Taylor Fritz titré après le trau­ma­tisme Alcaraz : « Je me serais senti comme un lâche si je n’étais pas venu »

Par
Thomas S
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Battu de manière cruelle il y a huit jours par Carlos Alcaraz en quarts de finale du Rolex Paris Masters, où il a eu deux balles de match, Taylor Fritz a eu une réac­tion de cham­pion cette semaine, en Suède.

Alors que tout le monde le voyait se retirer de l’ATP 250 de Stockholm, l’Américain a tenu à s’y rendre. Et bien lui en a pris puis­qu’il a décroché ce samedi le 12e titre de sa carrière, son quatrième en 2026 après Dallas, Stuttgart et Halle.

Interrogé sur le court après son sacre, l’ac­tuel 10e joueur mondial s’est féli­cité de ne pas avoir accusé le coup après son petit trau­ma­tisme face au prodige espagnol. 

« Après Paris, j’avais telle­ment envie de rentrer chez moi, comme n’im­porte qui, j’ima­gine, mais je savais que si je le faisais, je me serais un peu senti comme un lâche et j’au­rais un peu été déçu de moi‐même. ​Je suis donc content d’être venu ici et d’en avoir tiré le meilleur parti. Et puis, je joue très bien au tennis et je termine l’année avec un titre. »

Publié le samedi 14 novembre 2026 à 17:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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