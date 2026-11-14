Battu de manière cruelle il y a huit jours par Carlos Alcaraz en quarts de finale du Rolex Paris Masters, où il a eu deux balles de match, Taylor Fritz a eu une réaction de champion cette semaine, en Suède.
Alors que tout le monde le voyait se retirer de l’ATP 250 de Stockholm, l’Américain a tenu à s’y rendre. Et bien lui en a pris puisqu’il a décroché ce samedi le 12e titre de sa carrière, son quatrième en 2026 après Dallas, Stuttgart et Halle.
Interrogé sur le court après son sacre, l’actuel 10e joueur mondial s’est félicité de ne pas avoir accusé le coup après son petit traumatisme face au prodige espagnol.
« Après Paris, j’avais tellement envie de rentrer chez moi, comme n’importe qui, j’imagine, mais je savais que si je le faisais, je me serais un peu senti comme un lâche et j’aurais un peu été déçu de moi‐même. Je suis donc content d’être venu ici et d’en avoir tiré le meilleur parti. Et puis, je joue très bien au tennis et je termine l’année avec un titre. »
Publié le samedi 14 novembre 2026 à 17:40