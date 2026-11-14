Battu de manière cruelle il y a huit jours par Carlos Alcaraz en quarts de finale du Rolex Paris Masters, où il a eu deux balles de match, Taylor Fritz a eu une réac­tion de cham­pion cette semaine, en Suède.

Alors que tout le monde le voyait se retirer de l’ATP 250 de Stockholm, l’Américain a tenu à s’y rendre. Et bien lui en a pris puis­qu’il a décroché ce samedi le 12e titre de sa carrière, son quatrième en 2026 après Dallas, Stuttgart et Halle.

Interrogé sur le court après son sacre, l’ac­tuel 10e joueur mondial s’est féli­cité de ne pas avoir accusé le coup après son petit trau­ma­tisme face au prodige espagnol.

« I knew that I would feel like a quitter » 🗣️



Taylor Fritz reflects on Paris and what it means to end his 2026 season with a trophy 🏆#bybit­stock­hol­mopen pic.twitter.com/fJ7MRu9Z7g — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2026

« Après Paris, j’avais telle­ment envie de rentrer chez moi, comme n’im­porte qui, j’ima­gine, mais je savais que si je le faisais, je me serais un peu senti comme un lâche et j’au­rais un peu été déçu de moi‐même. ​Je suis donc content d’être venu ici et d’en avoir tiré le meilleur parti. Et puis, je joue très bien au tennis et je termine l’année avec un titre. »