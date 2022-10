Stefanos Tsitsipas est engagé sur l’ATP 250 de Stockholm cette semaine. Après avoir été exempté de premier tour, il rentrera en lice ce mercredi en début de soirée face au gros serveur franco‐américain, Maxime Cressy (33ème mondial).

Le Grec, était de retour au plus haut niveau lors de l’ATP 500 d’Astana, où il s’est incliné en finale face à l’inévitable Novak Djokovic. Il espère confirmer ce regain de forme cette semaine. Stefanos Tsitsipas s’est exprimé chez nos confrères de Tennis Majors afin de parler de sa saison en « dent de scie ».

« Parfois, lorsque vous essayez d’amé­liorer votre jeu et de le faire progresser, vous restez bloqué sur ces idées et vous oubliez les valeurs passées ou les choses qui vous ont permis d’at­teindre ce niveau et de réussir. Il est impor­tant de mémo­riser et de se souvenir de ces choses et de ne pas les laisser tomber. C’est ce sur quoi je me suis concentré ces dernières semaines. Ces deux dernières années, j’ai perdu ma liberté et la spon­ta­néité dans mon jeu. Cela faisait ma force à mes débuts » a déclaré le cinquième joueur mondial.