Tombeur d’Emiil Ruusuvuori ce samedi à Stockholm (6−2, 6–2, en 1h15 de jeu) où il a remporté le premier titre de sa carrière en 2018, Stefanos Tsitsipas se qualifie pour la pour sa 24e finale, sa 7e de la saison !

Titré à Monte‐Carlo et à Majorque, il peut devenir le troi­sième joueur, hommes et femmes confondus, à remporter un titre sur chaque surface en 2022. Seuls Novak Djokovic et Caroline Garcia ont réalisé cette perfor­mance pour le moment.

En finale dimanche, Stefanos Tsitsipas affron­tera un jeune joueur qu’il connaît très bien, avec qui il jouera en double à Bercy : Holger Rune, tombeur d’Alex de Minaur en trois sets.

Ce match marquera égale­ment les retrou­vailles entre les deux hommes après la victoire du jeune Danois à Roland‐Garros.

Le Grec visera un 10e titre !