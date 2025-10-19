AccueilATPATP - StockholmUgo Humbert, après sa lourde défaite en finale contre Casper Ruud :...
ATP - Stockholm

Ugo Humbert, après sa lourde défaite en finale contre Casper Ruud : « Je ne me souviens pas avoir déjà affronté quel­qu’un avec un tel niveau de jeu »

Par Thomas S

Totalement impuis­sant face à Casper Ruud en finale de l’ATP 250 de Stockholm ce dimanche, Ugo Humbert, sèche­ment battu 6–2, 6–3, en 1h05 de jeu, a tenu à souli­gner le niveau de jeu impres­sion­nant du Norvégien, qui n’a perdu que trois petits points derrière son service. 

« Désolé pour la finale rapide, mais c’est la faute de Casper. Tu as vrai­ment joué de manière incroyable Je ne me souviens pas avoir déjà affronté quel­qu’un avec un tel niveau de jeu. C’était malgré tout une très bonne semaine pour ma première fois ici, à Stockholm. C’est un super tournoi avec des gens formi­dables. Merci à tous », a déclaré le Français lors de son discours pendant la céré­monie de remise des trophées en Suède.

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 16:51

