Totalement impuissant face à Casper Ruud en finale de l’ATP 250 de Stockholm ce dimanche, Ugo Humbert, sèchement battu 6–2, 6–3, en 1h05 de jeu, a tenu à souligner le niveau de jeu impressionnant du Norvégien, qui n’a perdu que trois petits points derrière son service.
« Désolé pour la finale rapide, mais c’est la faute de Casper. Tu as vraiment joué de manière incroyable Je ne me souviens pas avoir déjà affronté quelqu’un avec un tel niveau de jeu. C’était malgré tout une très bonne semaine pour ma première fois ici, à Stockholm. C’est un super tournoi avec des gens formidables. Merci à tous », a déclaré le Français lors de son discours pendant la cérémonie de remise des trophées en Suède.
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 16:51