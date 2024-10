Alors que plusieurs de ses anciens rivaux ont rangé leurs raquettes ou viennent d’an­noncer leur retraite, Stan Wawrinka continue de se battre comme un lion sur le court, à 39 ans. Il s’est offert le septième joueur mondial, Andrey Rublev, en quarts de finale de l’ATP 250 de Stockholm : 7–6(5), 7–6(5).

📊 Les joueurs les plus âgés ayant réussi à se quali­fier en 1⁄ 2 finale d’un tournoi depuis la créa­tion de l’ATP Tour (1990) :

🇺🇸 Connors : 40 ans et 158 j (San Francisco 1993)

🇭🇷 Karlovic : 39 ans et 311 j (Pune 2019)

🇨🇭 Wawrinka : 39 ans et 206 j (Stockholm 2024)

« Je ne peux pas changer mon âge, mais le plus impor­tant pour moi est que lorsque j’entre sur le court, j’es­saie toujours de me battre. J’essaie de m’amé­liorer et d’ap­pré­cier ce que je fais. La raison pour laquelle je continue est de jouer des matches comme celui‐ci, avec tant de gens qui me donnent de l’énergie sur le court, et je suis super heureux d’avoir la chance de jouer un match de plus demain », s’est réjoui le triple lauréat en Grand Chelem qui défiera Tommy Paul (13e) pour une place en finale.