Battu par son frère Elias (6−2, 7–6) chez lui à Stockhom, Mikael a évite les sujets qui fâchent même s’il a été poussé par les médias présents sur place. Interrogé sur le fameux débat lié à la clémence concernant le cas de Jannik Sinner, le Suédois a préféré botter en toucher pour éviter une énième polémique, voir plus.
🎙️🇸🇪 Mikael Ymer at the Stockholm Open— Tennis Masterr (@tennismasterr) October 14, 2025
👉 On whether he thinks tennis authorities treat suspension cases differently (i.e. Sinner’s):
“There are a lot of things that could be said, but I don’t want to become suspended again. So no comment.”
👉 On his future :
“I don’t have… pic.twitter.com/95uZJDZNfX
« Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites, mais je ne veux pas être suspendu à nouveau. Donc, pas de commentaire. Concernant mon avenir, je le connais pas, je ne sais même pas quel sera mon prochain tournoi »
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 09:18