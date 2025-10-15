Battu par son frère Elias (6−2, 7–6) chez lui à Stockhom, Mikael a évite les sujets qui fâchent même s’il a été poussé par les médias présents sur place. Interrogé sur le fameux débat lié à la clémence concer­nant le cas de Jannik Sinner, le Suédois a préféré botter en toucher pour éviter une énième polé­mique, voir plus.

🎙️🇸🇪 Mikael Ymer at the Stockholm Open



👉 On whether he thinks tennis autho­ri­ties treat suspen­sion cases diffe­rently (i.e. Sinner’s):



“There are a lot of things that could be said, but I don’t want to become suspended again. So no comment.”



👉 On his future :



“I don’t have… pic.twitter.com/95uZJDZNfX — Tennis Masterr (@tennismasterr) October 14, 2025

« Il y a beau­coup de choses qui pour­raient être dites, mais je ne veux pas être suspendu à nouveau. Donc, pas de commen­taire. Concernant mon avenir, je le connais pas, je ne sais même pas quel sera mon prochain tournoi »