AccueilATPATP - StockholmYmer de retour après sa suspension ne veut pas parler : "Il...
ATP - Stockholm

Ymer de retour après sa suspen­sion ne veut pas parler : « Il y a beau­coup de choses qui pour­raient être dites, mais je ne veux pas être suspendu à nouveau. Donc, pas de commentaire »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

17

Battu par son frère Elias (6−2, 7–6) chez lui à Stockhom, Mikael a évite les sujets qui fâchent même s’il a été poussé par les médias présents sur place. Interrogé sur le fameux débat lié à la clémence concer­nant le cas de Jannik Sinner, le Suédois a préféré botter en toucher pour éviter une énième polé­mique, voir plus. 

« Il y a beau­coup de choses qui pour­raient être dites, mais je ne veux pas être suspendu à nouveau. Donc, pas de commen­taire. Concernant mon avenir, je le connais pas, je ne sais même pas quel sera mon prochain tournoi »

Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 09:18

Article précédent
Monfils stoppe sa saison et annonce sa recon­ver­sion : « Je vais bosser dans la finance et dans une banque privée »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.