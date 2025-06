Ce dimanche, Alexander Zverev évoluait devant son public, en finale de l’ATP 250 de Stuttgart contre Taylor Fritz. Et une nouvelle fois, le numéro trois mondial s’est incliné contre l’Américain (6−3, 7–6).

Le triple fina­liste en Grand Chelem ne semble pas trouver la solu­tion contre son adver­saire du jour alors qu’il vient de concéder sa cinquième défaite consé­cu­tive face à lui.

Du coup, l’Allemand a décidé de faire un peu d’hu­mour lors de son discours pendant la remise des prix.

« Taylor, j’en ai marre de toi. Je ne veux pas te revoir dans les 2 ou 3 prochaines années. S’il te plaît, reste loin de moi. Ne viens plus en Allemagne (rires). Non, bien joué. Tu mérites de gagner ce titre. Tu es l’un des meilleurs joueurs du monde sur cette surface. Et tu as été bien meilleur que moi aujourd’hui (dimanche). Félicitations aussi à toute ton équipe. Et je suis sûr que vous allez être incroyables lors des deux prochains tour­nois sur gazon. Alors, bravo. »