Rien ne pouvait arriver à Ben Shelton cette semaine.

Après avoir lutté toute la semaine dans des rencontres en trois sets et sauvé une balle de match pour son entrée en lice, contre Giron, et deux autres face à Lehecka en demi‐finales, le 5e joueur mondial, dans un nouveau duel en trois manches, a remporté ce dimanche l’ATP 250 de Stuttgart après une victoire contre son compa­triote, Taylor Fritz : 6–4, 2–6, 6–4, en 1h50 de jeu.

Lauréat du sixième titre de sa carrière, son tout premier sur gazon, Ben a tenu à remer­cier sa petite amie présente en tribunes, Trinity Rodman, qui n’est autre que la fille de l’an­cien grand basket­teur améri­cain, Dennis Rodman, cinq fois cham­pion de la NBA avec les Detroit Pistons et les Chicago Bulls.

« Je tiens à remer­cier ma copine d’être venue ici depuis le Brésil. Je crois que j’ai remporté un titre à chaque tournoi auquel elle a assisté cette année. Tu es sans aucun doute mon porte‐bonheur », a joli­ment déclaré Shelton lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix en Allemagne.