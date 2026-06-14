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Ben Shelton à sa petite amie (fille d’un célèbre sportif) après sa victoire en finale contre Taylor Fritz : « Tu es sans aucun doute mon porte‐bonheur »

Par
Thomas S
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Rien ne pouvait arriver à Ben Shelton cette semaine.

Après avoir lutté toute la semaine dans des rencontres en trois sets et sauvé une balle de match pour son entrée en lice, contre Giron, et deux autres face à Lehecka en demi‐finales, le 5e joueur mondial, dans un nouveau duel en trois manches, a remporté ce dimanche l’ATP 250 de Stuttgart après une victoire contre son compa­triote, Taylor Fritz : 6–4, 2–6, 6–4, en 1h50 de jeu.

Lauréat du sixième titre de sa carrière, son tout premier sur gazon, Ben a tenu à remer­cier sa petite amie présente en tribunes, Trinity Rodman, qui n’est autre que la fille de l’an­cien grand basket­teur améri­cain, Dennis Rodman, cinq fois cham­pion de la NBA avec les Detroit Pistons et les Chicago Bulls. 

« Je tiens à remer­cier ma copine d’être venue ici depuis le Brésil. Je crois que j’ai remporté un titre à chaque tournoi auquel elle a assisté cette année. Tu es sans aucun doute mon porte‐bonheur », a joli­ment déclaré Shelton lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix en Allemagne. 

Publié le dimanche 14 juin 2026 à 18:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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