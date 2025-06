Vainqueur de Jiri Lehecka (6−4, 6–4), l’Américain va donc rejoindre ses « potes » Fritz et Paul, dans le top 10. Lundi, il y aura trois Amércains dans le top 10, cela faisait très long­temps que cela n’était pas arrivé.

Ben Shelton didn’t believe it when they told him he’d cracked the ATP Top‐10 🤣 #BossOpen pic.twitter.com/8DBYuUvPCf