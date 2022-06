Vainqueur de Radu Albot ce mercredi à Stuttgart pour son retour après une absence de près de trois mois, suite à une opéra­tion de la main, Matteo Berrettini a partagé ses sensa­tions à l’ATP.

« Ce n’était évidem­ment pas facile, surtout menta­le­ment. Quand vous ne jouez pas beau­coup, vous perdez un peu le rythme. C’est pour cela que j’ai eu un peu de mal dans le deuxième set, mais dans les premiers jeux du troi­sième, je me suis bien battu. Je sentais que je devais être là, que je devais me battre, et je suis heureux d’avoir gagné. Je suis presque sûr que mon niveau va s’amé­liorer de plus en plus. C’était une première étape impor­tante », s’est confié le fina­liste de Wimbledon 2021.

Il affron­tera son compa­triote Lorenzo Sonego ou le local Jan‐Lennard Struff en quarts de finale.