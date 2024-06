Alors qu’il revient de bles­sure et qu’il a fait l’im­passe à Roland‐Garros pour ne pas prendre de risques, Matteo est plein d’énergie et d’envie. Les heures passées à ne rien pouvoir faire semblent l’avoir changé comme il l’a expliqué après sa victoire à Stuttgart face à Safiullin lors d’un belle bataille (7−6, 5–7, 7–5).

« C’était dur de ne pas pouvoir aller au gymnase ou jouer aux ballons. Etre obligé de ne rien faire pendant long­temps a changé mon état d’es­prit sur le court. Je suis plus fort main­te­nant. Je me sens bien en ce moment, j’ai travaillé dur pour démarrer la saison sur gazon du mieux possible. Je ne serais pas là si je n’étais pas en forme. Tout dépend des matchs. Je repousse mes limites après tout ce qui m’est arrivé »