Arrivé à Stuttgart sans aucun repère, Matteo Berrettini n’a pas mis bien long­temps à se régler en attei­gnant direc­te­ment la finale après des victoires sur Albot, Sonego et Otte. Si son parcours n’a rien de terri­fiant, l’Italien fait partie de cette caste de joueurs qui ne perdent presque jamais contre moins fort ou des joueurs moins bien classés que lui.

Opposé à Andy Murray en finale ce dimanche, le 10e joueur mondial a donc réussi l’objectif qu’il s’était fixé avant le tournoi. « Je suis vrai­ment heureux. En arri­vant au tournoi, c’était l’ob­jectif d’at­teindre la finale. Passer de l’idée à la réali­sa­tion, c’est une grande diffé­rence. Je suis heureux d’être ici et d’avoir une autre chance de jouer une autre finale après des mois sans jouer et la première grosse opéra­tion de ma carrière. C’est récon­for­tant. Cela signifie que c’est mon niveau et j’ai prouvé une fois de plus que je suis à l’aise à ce niveau et sur cette surface. Je me plais vrai­ment ici à Stuttgart. »