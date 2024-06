Après sa finale à Marrakech sur terre battue, Matteo remet ça à Stuttgart sur herbe, la surface où il a toujours performé quand son physique le lâche pas. Face à son ami Musetti, il a démontré qu’il était en grande forme (6−4, 6–0). Maintenant, il devra dominer Jack Draper pour soulever le 9ème de sa carrière.

« C’est toujours diffi­cile de jouer contre un grand ami comme Lorenzo et ce n’est pas un hasard s’il y avait un peu de tension au début. Je suis resté calme au moment décisif, c’est à dire à la fin du premier set, puis j’ai augmenté le rythme. Je l’ai dit et répété à maintes reprises, mais ces deux années pleines de bles­sures et d’autres épisodes qui me sont arrivés dans la vie ont été très dures. La demi‐finale n’a pas duré long­temps, heureu­se­ment, car je pense avoir assez joué dans ce tournoi »