Gagner un titre en reve­nant d’une longue absence n’est pas donné à tout le monde. Matteo Berrettini l’a fait à Stuttgart, deux mois et demi après son opéra­tion de la main droite. Il était extrê­me­ment en confé­rence de presse à la suite de sa victoire finale contre Andy Murray car il sait qu’il peut encore élever son niveau de jeu.

« C’est incroyable. C’était évidem­ment un objectif de gagner le titre ici, mais je pensais que ce serait très diffi­cile. Je ne pense même pas avoir joué mon meilleur tennis, mais c’est pour cela que je suis plus fier de moi. J’étais très fort menta­le­ment. J’ai fait un travail incroyable pour être ici. Cela signifie beau­coup pour tout ce pour quoi je me suis battu. J’ai eu trois mois sans match et aujourd’hui (dimanche), j’ai joué pendant presque trois heures, donc c’est une très bonne chose », s’est réjoui le fina­liste de Wimbledon 2021.