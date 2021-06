En s’imposant contre Felix Auger‐Aliassime en finale du tournoi de Stuttgart (7–6[2], 6–3), Marin Cilic a gagné le 19ème titre de sa carrière, son premier depuis trois ans. Le Croate n’a pas perdu un set de la semaine. La raison de son succès ? L’expérience. C’est en tout cas ce que le joueur de 32 ans a expliqué sur le site offi­ciel de l’ATP.

« C’était une victoire très impor­tante. J’ai joué deux demi‐finales et je n’ai pas gagné de titre depuis 2018, égale­ment sur gazon au Queen’s. J’ai eu l’im­pres­sion de jouer du bon tennis au cours de ces dernières semaines. Gagner ici est bon signe pour le Queen’s et Wimbledon. C’est une joie de gagner mon premier titre avec ma famille ici pour la première fois à un tournoi. L’expérience joue un grand rôle, surtout sur le gazon. Les condi­tions peuvent être diffi­ciles, le court est assez rapide. J’ai senti que c’était une bonne occa­sion pour moi de me donner à fond, de garder mon inten­sité. Même si mon niveau de jeu n’était pas constant sur tous les jeux, cela a joué un grand rôle dans ma victoire aujourd’hui. »