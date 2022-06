Quelques jours seule­ment après sa défaite surprise face à Holger Rune en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Stefanos Tsitsipas ne va pas avoir le temps de cogiter très long­temps. Le joueur grec a décidé de demander une invi­ta­tion au tournoi ATP 250 de Stuttgart (du 6 au 12 juin), marquant ainsi le début de la saison du gazon.

Un tournoi sur lequel la concur­rence sera bien au rendez‐vous puisque Matteo Berrettini, Denis Shapovalov, Hubert Hurkacz, Andy Murray et Nick Kyrgios sont tous présents dans le tableau. On notera égale­ment la présence de quatre joueurs fran­çais (Humbert, Rinderknech, Bonzi et Paire) même si les deux premiers seront opposés dès le premier tour.

Découvrez le tableau du tournoi de Stuttgart ci‐dessous :