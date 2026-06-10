Plombé par les blessures ces plusieurs années, Nick Kyrgios n’a pas dit son dernier mot.
Absent du circuit depuis sa défaite au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane le 6 janvier dernier face à l’Américain Aleksandar Kovacevic, l’Australien disputait à Stuttgart lundi soir son deuxième match seulement depuis un an et demi. Et il s’en est magnifiquement sorti.
Invité par les organisateurs, le finaliste de Wimbledon 2022 a battu le Français Corentin Moutet (36e mondial) en deux sets et 1h15 de jeu : 6–3, 6–4.
« C’est un moment très émouvant. J’ai subi de nombreuses opérations et je suis vraiment ravi d’être de retour. J’ai subi une reconstruction du poignet et quatre opérations du genou. Mais si je suis de retour, c’est surtout grâce à vous, les fans. Je reste pour vous », a réagi Nick Kyrgios, qui n’a eu aucune balle à sauver durant la partie.
Nick Kyrgios.— José Morgado (@josemorgado) June 9, 2026
« Quite emotional moment. I had a lot of surgeries and I’m very thrilled to be back. »
« I had a wrist reconstruction, I had four knee surgeries. But I’m back mostly because of the fans. I staying for you guys ». pic.twitter.com/qxwhMPQt1v
Pour rappel, le joueur de 31 ans n’a disputé que huit matchs sur les trois dernières saisons. Il tentera d’enchaîner en huitièmes de finale face au qualifié japonais Sho Shimabukuro (104e mondial).
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 08:01