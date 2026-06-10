Plombé par les bles­sures ces plusieurs années, Nick Kyrgios n’a pas dit son dernier mot.

Absent du circuit depuis sa défaite au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane le 6 janvier dernier face à l’Américain Aleksandar Kovacevic, l’Australien dispu­tait à Stuttgart lundi soir son deuxième match seule­ment depuis un an et demi. Et il s’en est magni­fi­que­ment sorti.

Invité par les orga­ni­sa­teurs, le fina­liste de Wimbledon 2022 a battu le Français Corentin Moutet (36e mondial) en deux sets et 1h15 de jeu : 6–3, 6–4.

« C’est un moment très émou­vant. J’ai subi de nombreuses opéra­tions et je suis vrai­ment ravi d’être de retour. J’ai subi une recons­truc­tion du poignet et quatre opéra­tions du genou. Mais si je suis de retour, c’est surtout grâce à vous, les fans. Je reste pour vous », a réagi Nick Kyrgios, qui n’a eu aucune balle à sauver durant la partie.

Nick Kyrgios.



« Quite emotional moment. I had a lot of surge­ries and I’m very thrilled to be back. »



« I had a wrist recons­truc­tion, I had four knee surge­ries. But I’m back mostly because of the fans. I staying for you guys ». pic.twitter.com/qxwhMPQt1v — José Morgado (@josemorgado) June 9, 2026

Pour rappel, le joueur de 31 ans n’a disputé que huit matchs sur les trois dernières saisons. Il tentera d’en­chaîner en huitièmes de finale face au qualifié japo­nais Sho Shimabukuro (104e mondial).