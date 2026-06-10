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Kyrgios, tombeur de Moutet après encore six mois d’ab­sence : « C’est un moment très émouvant »

Par
Baptiste Mulatier
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Plombé par les bles­sures ces plusieurs années, Nick Kyrgios n’a pas dit son dernier mot.

Absent du circuit depuis sa défaite au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane le 6 janvier dernier face à l’Américain Aleksandar Kovacevic, l’Australien dispu­tait à Stuttgart lundi soir son deuxième match seule­ment depuis un an et demi. Et il s’en est magni­fi­que­ment sorti. 

Invité par les orga­ni­sa­teurs, le fina­liste de Wimbledon 2022 a battu le Français Corentin Moutet (36e mondial) en deux sets et 1h15 de jeu : 6–3, 6–4.

« C’est un moment très émou­vant. J’ai subi de nombreuses opéra­tions et je suis vrai­ment ravi d’être de retour. J’ai subi une recons­truc­tion du poignet et quatre opéra­tions du genou. Mais si je suis de retour, c’est surtout grâce à vous, les fans. Je reste pour vous », a réagi Nick Kyrgios, qui n’a eu aucune balle à sauver durant la partie. 

Pour rappel, le joueur de 31 ans n’a disputé que huit matchs sur les trois dernières saisons. Il tentera d’en­chaîner en huitièmes de finale face au qualifié japo­nais Sho Shimabukuro (104e mondial). 

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 08:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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