Alexander Bublik, suspecté d’avoir violem­ment insulté Andy Murray à Stuttgart mercredi, fait partie des joueurs les plus diffi­ciles à appri­voiser. Le Britannique, sorti vain­queur en deux sets de ce huitième de finale (6–3, 7–6[4]), a fait une décla­ra­tion inté­res­sante à propos de son adver­saire en confé­rence de presse.

« Il est prévi­sible dans son impré­vi­si­bi­lité. Vous vous attendez à des coups incroyables et à des jeux perdus. Aujourd’hui, il a fait des choses incroyables pendant cinq ou six jeux dans le deuxième set, je deve­nais un peu frustré, mais j’ai continué à me battre. J’ai tenu un jeu diffi­cile à 2–5 et je pense avoir bien joué jusqu’au bout », a déclaré Murray, satis­fait, qui défiera Stefanos Tsitsipas pour une place dans le dernier carré.