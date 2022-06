Tombeur d’un Nick Kyrgios au compor­te­ment exécrable (un compor­te­ment que l’Australien a justifié en décla­rant qu’il avait été victime d’insultes racistes durant la rencontre), Andy Murray est revenu sur ce match très parti­cu­lier. Conscient que son adver­saire a laissé filer le match dans le deuxième set, le Britannique n’en deman­dait pas tant.

« De toute évidence, Nick était très frustré à la fin du deuxième set. Je n’ai pas eu à travailler aussi dur dans le deuxième set, mais le premier était de grande qualité. On se bat toujours contre soi‐même et contre l’ad­ver­saire, c’est l’une des diffi­cultés des sports indi­vi­duels. Nick a le poten­tiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, cela ne fait aucun doute. Mais oui, il a mani­fes­te­ment été très frustré dans le deuxième set et m’a rendu la tâche beau­coup plus facile, mais je suis heureux d’être en finale. J’ai bien joué cette semaine et j’ai une belle oppor­tu­nité contre Matteo demain. »