Impérial tout au long de la semaine à Stuttgart, Andy Murray a malheu­reu­se­ment terminé le tournoi sur une note inquié­tante en finale contre Matteo Berrettini. Sa hanche gauche, qui lui a posé tant de soucis au cours de sa carrière, a semblé le faire souf­frir à nouveau en fin de match, à moins que ce ne soit plutôt une douleur abdo­mi­nale comme il l’a laissé entendre ensuite.

Le Britannique, inquiet juste avant le Queen’s et à deux semaines de Wimbledon, a tout de même tenté de rester positif en confé­rence de presse après sa défaite. « Je me suis beau­coup amélioré au cours des dernières semaines, j’ai vrai­ment hâte de voir ce qui va se passer et j’es­père juste que mon corps pourra supporter un peu plus long­temps pour pouvoir jouer des matchs de ce calibre », a déclaré l’ex‐numéro 1 mondial, qui doit affronter Lorenzo Sonego mardi à Londres.