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Nick Kyrgios renait de ses cendres : « Le gazon est une superbe surface, c’est ici que le tennis a commencé, c’est une tradi­tion. Je pense à Roger Federer quand je pense à cette surface ; Novak a aussi connu beau­coup de succès. En Australie, on a grandi avec ça et je m’y sens à l’aise »

Par
Laurent Trupiano
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Vainqueur de Corentin Moutet au 1er tour au premier tour de Stuttgart, Nick a crée une vraie « petite » surprise d’au­tant que son jeu toujours basé sur son gros service a bien fonc­tionné. Lors de la poignée de main avec le trico­lore, il était presque gêné car Coco est l’un de ses meilleurs amis sur le tour. Nick était aussi très heueux de retrouver la surface qu« il aime tant.


« J’ai subi une recons­truc­tion du poignet, quatre opéra­tions du genou. Je me bats, mais je travaille dur. Je me suis souvent demandé pour­quoi je conti­nuais à jouer, ce que je devais faire de plus, et c’est que je vois les gens et c’est pour ça que je continue. Moutet est un grand ami, c’est l’un des person­nages du circuit qu’il faut chérir, il nous divertit toujours, il ne se contente pas de venir jouer. Le gazon est une superbe surface, c’est ici que le tennis a commencé, c’est une tradi­tion. Je pense à Roger Federer quand je pense à cette surface ; Novak a aussi connu beau­coup de succès. En Australie, on a grandi avec ça et je m’y sens à l’aise »

L’Australien jouera son 2ème tour ce jour face à Sho Shimabukuro qui est classé 104ème, Nick devrait avoir ses chances.

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 08:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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