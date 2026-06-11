Vainqueur de Corentin Moutet au 1er tour au premier tour de Stuttgart, Nick a crée une vraie « petite » surprise d’autant que son jeu toujours basé sur son gros service a bien fonctionné. Lors de la poignée de main avec le tricolore, il était presque gêné car Coco est l’un de ses meilleurs amis sur le tour. Nick était aussi très heueux de retrouver la surface qu« il aime tant.
« J’ai subi une reconstruction du poignet, quatre opérations du genou. Je me bats, mais je travaille dur. Je me suis souvent demandé pourquoi je continuais à jouer, ce que je devais faire de plus, et c’est que je vois les gens et c’est pour ça que je continue. Moutet est un grand ami, c’est l’un des personnages du circuit qu’il faut chérir, il nous divertit toujours, il ne se contente pas de venir jouer. Le gazon est une superbe surface, c’est ici que le tennis a commencé, c’est une tradition. Je pense à Roger Federer quand je pense à cette surface ; Novak a aussi connu beaucoup de succès. En Australie, on a grandi avec ça et je m’y sens à l’aise »
L’Australien jouera son 2ème tour ce jour face à Sho Shimabukuro qui est classé 104ème, Nick devrait avoir ses chances.
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 08:50