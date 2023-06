#Sonego 🇮🇹 🎙



« Non sono felice, Berrettini è il mio miglior amico nel circuito. Spero davvero che si possa ripren­dere in vista del pros­simo torneo.



Oggi ho giocato il mio miglior tennis, è il mio primo torneo sull’erba e non era facile, soprat­tutto contro un amico come Matteo » pic.twitter.com/IOkqtP1zNa