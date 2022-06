Opposés ce vendredi en quarts de finale du tournoi de Stuttgart, Matteo Berrettini et Lorenzo Sonego ont échangé une longue acco­lade au filet au moment de se saluer. Si c’est le premier qui s’est imposé après trois manches dispu­tées (3–6, 6–3, 6–4), le second ne lui en voulait pas plus que cela à l’issue de la rencontre. Et pour cause, les deux hommes se connaissent depuis qu’ils sont tout petits. Une longue amitié sur laquelle ils sont revenus en confé­rence de presse.

« Avec Matteo, quand nous étions jeunes, nous n’at­ten­dions rien et nous étions vrai­ment mauvais pour le tennis. J’étais vrai­ment petit et Matteo aussi. Il est toujours aussi drôle, mais la menta­lité a changé pour lui. Il veut gagner tous les matchs main­te­nant (rires) », a lancé Lorenzo le sourire aux lèvres avant de laisser la parole à son pote.

« C’était une confron­ta­tion parti­cu­lière car nous nous connais­sons tous les deux depuis des lustres, puisque nous avons joué l’un contre l’autre même quand nous étions enfants. Il n’était donc pas facile de le surprendre. Il est l’un des rares amis que j’ai sur le circuit, donc c’était un match spécial. »