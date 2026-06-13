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Taylor Fritz surprend tout le monde après un trou noir : « Ça me semble fou »

Par
Thomas S
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2019

Taylor Fritz fait partie de la caté­gorie des rares joueurs capables de performer sans aucun repère.

Alors qu’il n’a disputé que deux petits matchs depuis presque trois mois (deux défaites sur terre battue à Genève et Roland‐Garros), l’Américain, tenant du titre sur l’ATP 250 de Stuttgart, ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à atteindre de nouveau la finale sur le gazon allemand.

Et pour­tant, vain­queur ce samedi d’Alexander Bublik (6−4, 6–4), le 9e mondial a vite retrouvé ses habi­tudes sur une surface qui convient parfai­te­ment à son jeu. 

« J’ai dû me battre pour passer les deux premiers matchs, et ça me semble fou d’être déjà en finale. C’est toujours génial de défendre un titre. Remporter mon premier titre de l’année, comme je l’ai fait ici l’année dernière, serait une excel­lente façon de démarrer la saison sur gazon. J’aime vrai­ment être récom­pensé pour avoir pris des risques et réalisé de bons coups. Je pense que c’est excellent pour mon service et que cela convient à mon revers. Je retourne assez mal sur toutes les autres surfaces de toute façon, donc j’ai l’impression de retourner de la même manière sur gazon, et ce n’est pas mal », a déclaré celui qui sera opposé à Ben Shelton ou Jiri Lehecka pour un 11e sacre en carrière. 

Publié le samedi 13 juin 2026 à 18:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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