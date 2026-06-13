Taylor Fritz fait partie de la caté­gorie des rares joueurs capables de performer sans aucun repère.

Alors qu’il n’a disputé que deux petits matchs depuis presque trois mois (deux défaites sur terre battue à Genève et Roland‐Garros), l’Américain, tenant du titre sur l’ATP 250 de Stuttgart, ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à atteindre de nouveau la finale sur le gazon allemand.

Et pour­tant, vain­queur ce samedi d’Alexander Bublik (6−4, 6–4), le 9e mondial a vite retrouvé ses habi­tudes sur une surface qui convient parfai­te­ment à son jeu.

« J’ai dû me battre pour passer les deux premiers matchs, et ça me semble fou d’être déjà en finale. C’est toujours génial de défendre un titre. Remporter mon premier titre de l’année, comme je l’ai fait ici l’année dernière, serait une excel­lente façon de démarrer la saison sur gazon. J’aime vrai­ment être récom­pensé pour avoir pris des risques et réalisé de bons coups. Je pense que c’est excellent pour mon service et que cela convient à mon revers. Je retourne assez mal sur toutes les autres surfaces de toute façon, donc j’ai l’impression de retourner de la même manière sur gazon, et ce n’est pas mal », a déclaré celui qui sera opposé à Ben Shelton ou Jiri Lehecka pour un 11e sacre en carrière.