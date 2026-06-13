Taylor Fritz fait partie de la catégorie des rares joueurs capables de performer sans aucun repère.
Alors qu’il n’a disputé que deux petits matchs depuis presque trois mois (deux défaites sur terre battue à Genève et Roland‐Garros), l’Américain, tenant du titre sur l’ATP 250 de Stuttgart, ne s’attendait certainement pas à atteindre de nouveau la finale sur le gazon allemand.
Et pourtant, vainqueur ce samedi d’Alexander Bublik (6−4, 6–4), le 9e mondial a vite retrouvé ses habitudes sur une surface qui convient parfaitement à son jeu.
« J’ai dû me battre pour passer les deux premiers matchs, et ça me semble fou d’être déjà en finale. C’est toujours génial de défendre un titre. Remporter mon premier titre de l’année, comme je l’ai fait ici l’année dernière, serait une excellente façon de démarrer la saison sur gazon. J’aime vraiment être récompensé pour avoir pris des risques et réalisé de bons coups. Je pense que c’est excellent pour mon service et que cela convient à mon revers. Je retourne assez mal sur toutes les autres surfaces de toute façon, donc j’ai l’impression de retourner de la même manière sur gazon, et ce n’est pas mal », a déclaré celui qui sera opposé à Ben Shelton ou Jiri Lehecka pour un 11e sacre en carrière.
Publié le samedi 13 juin 2026 à 18:19