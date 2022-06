De passage en confé­rence de presse à Stuttgart, tournoi sur lequel il a reçu une invi­ta­tion, Stefanos Tsitsipas, après avoir révélé qu’il avait lui aussi déjà joué sous infil­tra­tion comme Rafael Nadal, a cette fois évoqué l’im­por­tance des clas­se­ments. Et d’après lui, seul celui de la Race (clas­se­ment sur la saison en cours, ndlr) mérite son attention.

« Pour moi, le clas­se­ment de la Race est le plus impor­tant. Je n’ac­corde pas beau­coup d’im­por­tance aux autres clas­se­ments, car pour moi, ils ne reflètent pas les perfor­mances actuelles. Toute mon atten­tion se porte sur la Race. C’est là que l’on voit comment on a progressé. J’essaie d’en­granger le plus de points possible sur chaque surface, mais bien sûr : à surface diffé­rente, objec­tifs différents. »