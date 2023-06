Avant son entrée en lice à Stuttgart programmée ce jeudi après‐midi contre Richard Gasquet, Stefanos Tsitsipas s’est longue­ment confié pour BILD sur sa rela­tion amou­reuse avec Paula Badosa. Depuis quelques jours, les deux joueurs ont inondé les réseaux sociaux de photos et de vidéos dans lesquelles ils appa­raissent très proches.

« Oui, nous formons un couple. Mais pas seule­ment. Nous sommes des âmes sœurs. C’est peut‐être comme ça qu’il faut le définir. C’est très rare de trouver son âme sœur. Si vous demandez à Paula, elle vous dira exac­te­ment la même chose (…) Je vais vous dire ceci : J’ai rencontré beau­coup de femmes dans ma vie. Et je peux le dire avec beau­coup d’as­su­rance. Je ne me suis jamais senti aussi attiré, je n’ai jamais trouvé autant de beauté et je ne me suis jamais inté­ressé à une femme. Je l’ai dit à Paula, qui m’a dit la même chose, et j’étais heureux de l’en­tendre de sa bouche. Nos esprits sont sur la même longueur d’onde, c’est une telle connexion spiri­tuelle. Nous avons de bonnes vibra­tions ensemble. C’est une si belle expé­rience. Je ne pense pas que beau­coup de gens vivent une telle spiri­tua­lité et une telle commu­nion d’âme avec quel­qu’un. Quand tu voyages beau­coup dans le monde, tu cherches quelque chose comme ça. Tu penses que tu vas le trouver quelque part dans le monde, mais parfois c’est juste devant toi. »

Une décla­ra­tion publique et très forte qui ne devrait pas laisser insen­sible l’Espagnole.