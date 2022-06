Défait au premier tour de l’ATP 250 de Stuttgart (6–4, 6–7(4), 4–6) par son compa­triote Arthur Rinderknech ce mardi, qui effec­tuait une tran­si­tion terre battue – gazon pour­tant compli­quée après son titre sur le Challenger de Poznan ce dimanche, Ugo Humbert n’a toujours pas lancé sa saison et c’est forcé­ment très inquié­tant à une semaine de défendre son magni­fique titre acquis à Halle en 2021.

Actuellement classé à la 48e place mondiale, le Messin présente un bilan famé­lique de quatre petites victoire contre 12 défaites en 2022. Arrivé en méforme en Australie en janvier dernier malgré une première victoire très promet­teuse face à Medvedev lors de l’ATP Cup, Ugo avait expliqué avec fran­chise lors du tournoi de Monte‐Carlo les problèmes qu’il avait rencon­trés après s’être fait vacciner. Désirant se retrouver seul, sans ses coachs Thierry Ascione et Nicolas Copin, depuis le tournoi de Barcelone, le Tricolore n’a visi­ble­ment toujours pas trouvé la bonne formule.

Une nouvelle défaite d’en­trée en Allemagne la semaine prochaine pour­rait même l’en­voyer assez loin au clas­se­ment, ce qui n’est évidem­ment pas une bonne nouvelle pour le tennis trico­lore alors que Benoît Paire est au bord du burn out et qu’Adrian Mannarino vient de s’in­cliner face au 200e mondial sur une surface qu’il affec­tionne. Seul éclaircie dans le brouillard, la première victoire en carrière sur gazon et sur le circuit prin­cipal d’Hugo Gaston aux Pays‐Bas (6–2, 6–1) face au Coréen Kwon. Ouf !