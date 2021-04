Tous les tour­nois qui doivent trouver une « solu­tion » suite au report de Roland‐Garros ne réagissent pas de la même manière.

D’ailleurs, le direc­teur de Stuttgart, programmé préci­sé­ment la semaine du 7 au 13 et qui devait ouvrir la saison sur herbe n’a pas l’in­ten­tion de baisser les bras.

Il a vive­ment critiqué cette déci­sion chez nos confrères de Kicker : « Forcément je suis en colère. Roland‐Garros a simple­ment fait cava­lier seul. Nous ne lais­se­rons pas la semaine nous être volée. » a affirmé Edwin Weindorfer, le direc­teur du tournoi.

D’ailleurs, Edwin reste opti­miste sur les têtes d’af­fiche qui pour­ront être présentes sur son évène­ment : « Il faut savoir réagir vite dans ces périodes instables. Il se peut par exemple que Federer et Murray trouvent que la période entre Roland‐Garros et Wimbledon soit trop courte par exemple ou encore qu’ils soient out du tournoi dès la première semaine » a évoqué Weindorfer qui se ferait un vrai plaisir d’ac­cueilli ses deux stars du tennis.