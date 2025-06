A Stuttgart où il en demi‐finale, Zverev a décidé d’aug­menter la dose comme il l’a expliqué en confé­rence de presse. Visiblement plutot que penser à son jeu, l’Allemand préfère encore et toujours passer des heures sur le court, pas certain que cela soit la bonne méthode.

« Je consi­dère égale­ment qu’il s’agit d’une semaine d’en­traî­ne­ment extrê­me­ment diffi­cile. Je repousse mes limites physiques, mais c’est très bien ainsi. Je sais que je suis un peu plus fati­guée pendant les matches, mais cela me convient égale­ment. Je veux très, très bien jouer Wimbledon. J’ai donc un programme d’en­trai­ne­ment plus chargé. J’ai fait une heure et demie d’en­traî­ne­ment physique ce matin avant l’échauf­fe­ment, puis je me suis entraîné pendant une heure, j’ai joué le match, je me suis de nouveau entraînée pendant une heure, puis j’ai encore fait une heure et demie d’en­traî­ne­ment physique. Ce n’est pas non plus quelque chose que je ferais lors d’un tournoi du Grand Chelem, mais j’ai besoin de cette prépa­ra­tion. J’en ai besoin pour améliorer certaines choses. Nous avons tous vu les finales de Sinner et d’Alcaraz et je pense qu’ils sont juste devant moi en ce moment et que je dois les rattraper »