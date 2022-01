Lauréat de son premier match depuis huit mois face à l’Argentin Bagnis au premier tour du tournoi de Sydney, David Goffin a enchaîné ce mercredi en battant assez serei­ne­ment l’Américain Denis Kudla (6–2, 6–3) ce qui va lui permettre de se tester face à Andy Murray pour une place en demi‐finale.

Interrogé suite à ce succès, le Belge, blessé à la cheville et au genou ces derniers mois, s’est montré à la fois rassu­rant et prudent tout en se proje­tant sur son prochain match contre un advsaire qu’il n’a encore jamais battu en six confrontations.

« Mon niveau de jeu monte petit à petit. Il faut passer par là. C’est encou­ra­geant. Maintenant, il n’y a rien de fait, il faut conti­nuer à s’accrocher, à chaque match, et espérer que cela se passe aussi bien demain. On connaît Andy Murray, toutes ses qualités, la pano­plie de coups qu’il possède. C’est l’un des meilleurs contreurs du circuit, et il en avait besoin, car Basilashvili est capable de jouer un tennis incroyable. Quand il frappe des deux côtés, parfois, il joue tout seul et là il n’y a rien à faire. Il faut arriver à le contrer, à ce qu’il fasse des fautes, qu’il surjoue. Murray, s’il se sent bien, a les armes pour battre énor­mé­ment de joueurs. »