Arthur Rinderknech est passé tout proche de remporter le premier titre de sa carrière sur le circuit ATP. Le Français, qui occu­pera la 48e place mondiale ce lundi, a raconté comment il avait vécu cette finale perdue à Sydney ce samedi contre Thanasi Kokkinakis. Les condi­tions de jeu ne lui ont pas permis de déve­lopper son meilleur tennis.

« Je ne jouais pas à la maison, j’ai dû faire face au public mais ça ne m’a pas posé de souci. J’ai même bien apprécié le moment, même si c’est toujours plus sympa d’avoir le public derrière soi. Même si le niveau était plutôt bon, j’ai peut‐être joué mon moins bon match de la semaine. Mais c’était extrê­me­ment diffi­cile en début de rencontre, à cause du soleil couchant. Il y avait des ombres et des lumières dans tous les sens. C’est pour ça que, durant un set et demi, on avait tous les deux du mal à jouer du fond. On faisait pas mal de bois. Mais il fallait faire avec », a expliqué Rinderknech qui doit affronter un autre austra­lien au 1er tour de l’Open d’Australie en la personne d’Alexei Popyrin.