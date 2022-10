Marin Cilic a été défait hier en fin d’après‐midi, en finale du tournoi de Tel Aviv en deux manches 6⁄ 3 , 6⁄ 4 sans avoir la moindre chance de pouvoir renverser la vapeur.

Marin Cilic était en finale pour la 36ème fois de sa carrière mais pour la première fois en 2022. Le natif des Balkans a confié en confé­rence de presse que la fatigue ne l’avait pas aidé et surtout son adver­saire du jour était vrai­ment trop fort.

« C’est extrê­me­ment diffi­cile de jouer contre Novak Djokovic, même si je n’ai pas pu jouer mon meilleur tennis non plus. Hier soir, j’ai terminé mon match très tard et à 34 ans, vous ne pouvez pas récu­pérer aussi bien, vous avez besoin de plus de repos. Malgré tout, cela a été une excel­lente semaine pour moi, je retire des choses très posi­tives de ce tournoi. Maintenant, mon objectif est de main­tenir mon niveau de forme dans les trois tour­nois qu’il me reste à jouer cette saison : Astana, Bâle et Paris » a déclaré le Croate qui reste concentré sur sa fin de saison.

Marin Cilic affron­tera l’Allemand Oscar Otte, 55ème mondial, pour son premier tour au Kazakhstan.